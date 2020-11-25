Her zaman Neslican Tay'ı örnek alıyordu Ayyüce Çınar 23 yaşında 'Melek' oldu

Çok sayıda kullanıcı tarafından destek mesajlarının verildiği Ayyüce Çınar, takipçilerine seslendiği videoda, "Günaydın arkadaşlar, birazdan beni ameliyata alacaklar, çok korkuyorum ve çok ağladım, uzun süre aranızda olamam, hepinizden çok dua bekliyorum" ifadelerine yer vermişti.