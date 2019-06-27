Her Yerde Sen dizisine olay transfer! Bakın kimin kardeşi kadroya katıldı

Başrollerinde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın bulunduğu Her Yerde Sen dizisi, diğer dizilerin sezon finaline girmesini fırsat bilerek yayınlanmış ve ilk iki bölümüyle reytinglerde zirveye oynamıştı. Cuma günü 3. bölümü yayınlanacak olan diziye, bu bölümde sürpriz bir ismin dahil olacağı öğrenildi.