Her Yerde Sen dizisine olay transfer! Bakın kimin kardeşi kadroya katıldı
Fox TV'de yayın hayatına başlayan ve yayınlandığı ilk iki bölümüyle oldukça beğenilen Her Yerde Sen dizisine sürpriz bir transfer gerçekleştirildi.
Başrollerinde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın bulunduğu Her Yerde Sen dizisi, diğer dizilerin sezon finaline girmesini fırsat bilerek yayınlanmış ve ilk iki bölümüyle reytinglerde zirveye oynamıştı. Cuma günü 3. bölümü yayınlanacak olan diziye, bu bölümde sürpriz bir ismin dahil olacağı öğrenildi.
Kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu gibi isimlerin bulunduğu Her Yerde Sen dizisine, Can Mutlu dahil olacak. Can Mutlu, bir dönemin sevilen dizisi Poyraz Karayel'de rol alan Ata Berk Mutlu'nun kardeşidir.
Başrolün küçüklüğü: Can Mutlu, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek. Abisi Ata Berk Mutlu’dan oyunculuk eğitimi alan Can Mutlu 'Her Yerde Sen'de Furkan Andıç’ın hayat verdiği ‘Demir' karakterinin küçüklüğünü oynayacak.
Yeni bölüm yarın: Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı ‘Her Yerde Sen’ 3. bölümüyle 28 Haziran Cuma akşamı FOX’ta yayınlanacak.