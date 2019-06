Her Yerde Sen dizisine olay transfer! Bakın kimin kardeşi kadroya katıldı

Kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu gibi isimlerin bulunduğu Her Yerde Sen dizisine, Can Mutlu dahil olacak. Can Mutlu, bir dönemin sevilen dizisi Poyraz Karayel'de rol alan Ata Berk Mutlu'nun kardeşidir.