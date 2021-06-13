Her şeyi doğru bildi Survivor'ı kazanacak ismi duyurdu Galatasaray'ın yeni başkanını açıkladı
Yaptığı tahminlerin doğru çıkmasıyla herkesi şaşkına çeviren İnisiyatör Meral Çolak'ın Survivor ve Galatasaray tahminleri olay oldu.
Ertem Şener'in sunduğu, futbol yorumcusu olarak Emre Bol, Evren Turhan, Bışar Özbey ve eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel'in dahil olduğu TV100'deki VAR Odası programının son bölümünde seyirciyi hayrete düşüren anlar yaşandı.
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İnisiyatör Meral Çolak VAR Odası'na konuk olarak çeşitli tahminlerde bulundu.
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İnisiyatör Meral Çolak daha önce de yaptığı isabetli tahminlerle bir çok kez şaşırtmıştı.
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Ertem Şener İnisiyatör Meral Çolak'a Türkiye Galler maçını sormuştu.
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