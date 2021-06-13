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Her şeyi doğru bildi Survivor'ı kazanacak ismi duyurdu Galatasaray'ın yeni başkanını açıkladı

Her şeyi doğru bildi Survivor'ı kazanacak ismi duyurdu Galatasaray'ın yeni başkanını açıkladı

Yaptığı tahminlerin doğru çıkmasıyla herkesi şaşkına çeviren İnisiyatör Meral Çolak'ın Survivor ve Galatasaray tahminleri olay oldu.

Her şeyi doğru bildi Survivor'ı kazanacak ismi duyurdu Galatasaray'ın yeni başkanını açıkladı

Ertem Şener'in sunduğu, futbol yorumcusu olarak Emre Bol, Evren Turhan, Bışar Özbey ve eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel'in dahil olduğu TV100'deki VAR Odası programının son bölümünde seyirciyi hayrete düşüren anlar yaşandı. 

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Her şeyi doğru bildi Survivor'ı kazanacak ismi duyurdu Galatasaray'ın yeni başkanını açıkladı

İnisiyatör Meral Çolak VAR Odası'na konuk olarak çeşitli tahminlerde bulundu. 

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Her şeyi doğru bildi Survivor'ı kazanacak ismi duyurdu Galatasaray'ın yeni başkanını açıkladı

İnisiyatör Meral Çolak daha önce de yaptığı isabetli tahminlerle bir çok kez şaşırtmıştı. 

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Her şeyi doğru bildi Survivor'ı kazanacak ismi duyurdu Galatasaray'ın yeni başkanını açıkladı

Ertem Şener İnisiyatör Meral Çolak'a Türkiye Galler maçını sormuştu.

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