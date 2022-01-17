Her şeyi bilen Simpsonlar'ın 2022 kehanetleri şok etti! Koronavirüs ve Trump'ı bilmişlerdi
Simpsonlar, yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damga vuruyor. Dizinin 2022 kehanetleri ortaya çıktı.
Kehanetleriyle geçtiğimiz yıllara damga vurmayı başaran The Simpsons animasyon dizisi bugüne kadar birçok olayı önceden bildi ve seneler öncesinden yayınladı.
32 yıldır ekranlara gelen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi, Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi bilmişti.
Dizi ayrıca akıllı saatler, ebola virüsü, korona virüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması gibi olayları bilmişti.
The Simpsonlar’ın 2022 yılında gerçekleşmesi muhtemel kehanetlerini belli oldu.