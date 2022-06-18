Her şey sıradan bir kütük parçasıyla başladı... Zoru başardı
Youtube’daki PicBois isimli hesap bir kütükle yaptığı şeylerle şaşırtıyor. Bir marangoz yaptığı şeyleri Youtube’da paylaşarak marangozluğun inceliklerini gösteriyor.
Marangoz, yaptığı tahta eşyaların hazırlanış sürecini takipçileriyle paylaşıyor. Bu bazen bir kalem bazense bir anahtarlık olabiliyor.
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Bu kez, ufak bir odun parçası kesen marangoz bu odun parçasının nasıl tasarım bir kaseye dönüştüğünü ortaya koyuyor.
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Önce etrafını kesen marangoz kütüğe ustalıkla şekil veriyor.
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Etap etap istediği şekle gelen kütük sonunda içinde çerez ya da meyve yenebilecek bir kaseye dönüşüyor.
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