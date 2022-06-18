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Her şey sıradan bir kütük parçasıyla başladı... Zoru başardı

Her şey sıradan bir kütük parçasıyla başladı... Zoru başardı

Youtube’daki PicBois isimli hesap bir kütükle yaptığı şeylerle şaşırtıyor. Bir marangoz yaptığı şeyleri Youtube’da paylaşarak marangozluğun inceliklerini gösteriyor.

Her şey sıradan bir kütük parçasıyla başladı... Zoru başardı

Marangoz, yaptığı tahta eşyaların hazırlanış sürecini takipçileriyle paylaşıyor. Bu bazen bir kalem bazense bir anahtarlık olabiliyor.

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Her şey sıradan bir kütük parçasıyla başladı... Zoru başardı

Bu kez, ufak bir odun parçası kesen marangoz bu odun parçasının nasıl tasarım bir kaseye dönüştüğünü ortaya koyuyor.

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Her şey sıradan bir kütük parçasıyla başladı... Zoru başardı

Önce etrafını kesen marangoz kütüğe ustalıkla şekil veriyor.

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Her şey sıradan bir kütük parçasıyla başladı... Zoru başardı

Etap etap istediği şekle gelen kütük sonunda içinde çerez ya da meyve yenebilecek bir kaseye dönüşüyor.

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