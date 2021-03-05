Her şey sil baştan! Covid-19 tedbirlerinde alarm verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulması yönünde 81 ilde denetimler sürüyor. ‘Çok riskli’ iller arasında yer alan Edirne’de tedbirler kapsamında sosyal mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle banklar geçici olarak kaldırıldı. Kastamonu’da da yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenlerin 10 gün karantinaya alınması kararının alındığı ve denetimlerin sıklaştırıldığı açıklandı. Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ile 7 sokak, 5 gün karantinaya alındı. İşte kentlerde son durum
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulması yönünde 81 ilde denetimler sürerken çeşitli kentlerde yeni kararlar art arda alındı.
Edirne
Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle banklar geçici olarak kaldırıldı. Edirne Belediyesi ekipleri, kentin en işlek yerlerinden Saraçlar Caddesi ile diğer bölgelerdeki bankları kaldırdı.
Sosyal mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle geçici olarak kaldırılan bankların yerlerine ekipler, çiçeklik koydu.
Polis ekipleri de caddelerde vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 107,43 olan Edirne, Türkiye haritasında da kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasında bulunuyor.