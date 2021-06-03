Her şey sahte deniyor! Duyanları şok eden iddialar: Şeyma Subaşı'nın aşkı Mohammed Alsaloussi'nin başı dertte
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Alsaloussi'den evlilik teklifi almasıyla gündemdeyken milyarder sevgiliyle ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirdi.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar kadar, yaşadığı aşklarla da gündem olmaya devam ediyor. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan bir çocuk sahibi olan Subaşı, Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia'yla aşk yaşamaya başladı.
Subaşı'nın Senia'yla aşkı kısa sürdü. Bir süre aşk iddialarını yalanlayan Subaşı, son olarak Mısırlı milyarder olarak bilinen Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı.
İkilinin beraberlikleri, kısa sürede de ciddiyete dönüştü.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisine evlilik teklifi yaptığı anları paylaştı.