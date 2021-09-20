Her şey sahte çıktı Demet Özdemir Oğuzhan Koç iddiası şok etti! Meğer Acun Ilıcalı....
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un yaşadığı aşkla ilgili ortaya atılan iddialar hayranlarını şoke etti. Acun Ilıcalı iddiası herkesi şaşırttı.
Demet Özdemir, 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldığı Can Yaman'la aşk yaşamaya başlamış daha sonra çift anlaşamayarak yollarını ayırmıştı.
Demet Özdemir'in ismi daha sonra Oğuzhan Koç ile anıldı.
Çıkan iddiaların ardında Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medya sayfasından fotoğraf paylaşarak haberleri doğruladı.
Çift sosyal medya hesabından "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet ile güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim." açıklamasını yapmıştı.