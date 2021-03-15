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Her şey özel hazırlandı Bir Zamanlar Çukurova'ya bakın kim dahil oldu

ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisine Lütfiye Duman karakteri katılacak. Usta oyuncunun canlandıracağı rol için her şey özel hazırlandı.

Her şey özel hazırlandı Bir Zamanlar Çukurova'ya bakın kim dahil oldu

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, perşembe akşamları ATV ekranlarında yayımlanmaya devam ediyor. Oyuncu değişiklikleri süren diziye yeni bir kan daha geldi. 

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Her şey özel hazırlandı Bir Zamanlar Çukurova'ya bakın kim dahil oldu

Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde teyze rolünü canlandıracak.  Fekeli'nin yeğeni olarak hikayeye dahil olan Furkan Palalı'nın hayat verdiği Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda aslında Fekeli'nin yeğeni değil, Adnan Yaman'ın oğlu, yani Demir'in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. 

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Her şey özel hazırlandı Bir Zamanlar Çukurova'ya bakın kim dahil oldu

İşte, şimdi Yamanlar yeni bir savaşın eşiğindeyken, Fekeli bir kez daha konuya çözüm bulmak için, Fikret'in Bursa'da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman'ı Adana'ya getirecek. Fekeli'nin eski dostu olan Lütfiye, neşesi ve içtenliğiyle Fekeli'nin evinin havasını değiştirecek.

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Her şey özel hazırlandı Bir Zamanlar Çukurova'ya bakın kim dahil oldu

Adana'dan ayrılıp Bursa'ya yerleşen, görmüş geçirmiş, usul ve adap bilen, yaşama sevinci ile girdiği her ortamı renklendiren Lütfiye Duman karakteri için, dizinin setinde de özel hazırlıklar yapıldı. 

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