Her şey özel hazırlandı Bir Zamanlar Çukurova'ya bakın kim dahil oldu
ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisine Lütfiye Duman karakteri katılacak. Usta oyuncunun canlandıracağı rol için her şey özel hazırlandı.
Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, perşembe akşamları ATV ekranlarında yayımlanmaya devam ediyor. Oyuncu değişiklikleri süren diziye yeni bir kan daha geldi.
Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde teyze rolünü canlandıracak. Fekeli'nin yeğeni olarak hikayeye dahil olan Furkan Palalı'nın hayat verdiği Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda aslında Fekeli'nin yeğeni değil, Adnan Yaman'ın oğlu, yani Demir'in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.
İşte, şimdi Yamanlar yeni bir savaşın eşiğindeyken, Fekeli bir kez daha konuya çözüm bulmak için, Fikret'in Bursa'da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman'ı Adana'ya getirecek. Fekeli'nin eski dostu olan Lütfiye, neşesi ve içtenliğiyle Fekeli'nin evinin havasını değiştirecek.
Adana'dan ayrılıp Bursa'ya yerleşen, görmüş geçirmiş, usul ve adap bilen, yaşama sevinci ile girdiği her ortamı renklendiren Lütfiye Duman karakteri için, dizinin setinde de özel hazırlıklar yapıldı.