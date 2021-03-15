Her şey özel hazırlandı Bir Zamanlar Çukurova'ya bakın kim dahil oldu

Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde teyze rolünü canlandıracak. Fekeli'nin yeğeni olarak hikayeye dahil olan Furkan Palalı'nın hayat verdiği Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda aslında Fekeli'nin yeğeni değil, Adnan Yaman'ın oğlu, yani Demir'in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.