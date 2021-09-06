Her şey küle döndü sadece onlar yanmadı! İzmir'de gören şaştı kaldı: Tesadüf olamaz
İZMİR'de bulunan Pınargücü Spor Kulübü binasında çıkan yangında, konteyner içerisindeki her şey yanıp küle dönerken, yanmayan eşyalar görenleri şaşırttı.
Manisa'nın Kula ilçesinde 2017 yılında cinnet getiren arkadaşı tarafından vurularak şehit edilen şehit jandarma Er Onur Sünnüoğlu'nun futbol oynarken giydiği eldiven ve ayakkabılar, bir dönem formasını giydiği Pınargücü Spor Kulübü'ne ailesi tarafından emanet edildi.
13 Temmuz sabahı saat 04.30 sıralarında Pınargücü Spor Kulübü binasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Yangında, konteyner yapı olan kulüp binası yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çıkan yangında metalden yapılan kupalar bile erirken, bir dönem kulüpte forma giymiş olan Şehit Jandarma Er Onur Sünnüoğlu'nun ailesi tarafından kulübe emanet edilen eldiven, ayakkabı ve fotoğrafa hiçbir zarar gelmedi.