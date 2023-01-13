Her şey klima tamiri ile başladı! Adana'da bir aile perişan oldu

Olaydan sonra diz kapağından yaralandığı için yatalak kalan Hayat Koğa, bir klima yüzünden hayatlarının karardığını belirterek, “Her şey bir klimayla başladı. Klima tamir ettirmek istedik ancak tamirci kocamı öldürdü, beni sakat bıraktı çocuklarımı yaraladı. Şimdi kocam yok ben yatalak kaldım. Bütün ailem perişan oldu. 4 çocukla başbaşa kaldım. Evde çalışanım yok. Çok perişan olduk. Klimacı bizim hayatımızı bitirdi. Şimdi mahkemede bir de bizi suçluyor. Ben onun en ağır cezayı almasını istiyorum. Maddi olarak çok zor durumdayız” diyerek gözyaşlarına boğuldu.