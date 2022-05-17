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Her şey ifşa edildi! Sıla Türkoğlu'na zehir zemberek sözler: Başrol bırakıp gitti dublörle Kanal 7 Emanet çekildi

Her şey ifşa edildi! Sıla Türkoğlu'na zehir zemberek sözler: Başrol bırakıp gitti dublörle Kanal 7 Emanet çekildi

Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinde sular durulmuyor. Başrol kriziyle zor günler geçiren diziyle ilgili açıklama geldi.

Her şey ifşa edildi! Sıla Türkoğlu'na zehir zemberek sözler: Başrol bırakıp gitti dublörle Kanal 7 Emanet çekildi

Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizi Emanet, 2 sezondur ilgiyle takip ediliyor.

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Her şey ifşa edildi! Sıla Türkoğlu'na zehir zemberek sözler: Başrol bırakıp gitti dublörle Kanal 7 Emanet çekildi

Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceylan'ın paylaştığı romantik dram dizisi Emanet, zengin ve karizmatik bir iş adamı olan Yaman Kırımlı ile masum ve mütevazi bir hayatı olan Seher Kerimoğlu'nun hikayesini anlatıyor.

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Her şey ifşa edildi! Sıla Türkoğlu'na zehir zemberek sözler: Başrol bırakıp gitti dublörle Kanal 7 Emanet çekildi

Hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir izleyici kitlesi bulunan Emanet'te sezon finali öncesi başrol krizi patlak verdi.

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Her şey ifşa edildi! Sıla Türkoğlu'na zehir zemberek sözler: Başrol bırakıp gitti dublörle Kanal 7 Emanet çekildi

Dizide "Seher" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

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