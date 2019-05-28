Her şey çok güzel olacak diyenlere takmıştı! Tuğba Ekinci'den Erdoğan'a övgüler
Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırıyor. Ekinci yeni bir paylaşımla Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.
Şarkılarının yanı sıra yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak övgü yağdırdı. Daha önce YSK'nın İstanbul kararından sonra Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimleri eleştiren Tuğba Ekinci, her fırsatta Erdoğan'a olan yakınlığını belli etmeye devam ediyor.
Şarkıcı son olarak Erdoğan'ın çay içerken çekilen fotoğrafını "Karizmatik çıkmış sayın Cumhurbaşkanımız" notuyla paylaştı. Tuğba Ekinci'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Tuğba Ekinci, 19 Mayıs'ta da siyasilerin beraber çekindiği fotoğrafı paylaşarak ''Her zaman dostluk kardeşlik kazanır politika zorunlu olarak bir sisteme verilen isimdir. Siyaseti iyi bilen ve yapabilen insanlar bunu çok iyi bilirler'' demişti.
YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, ünlü isimlerinde susmaması gerektiğini belirterek destek beklediğini söylemişti. İmamoğlu'nun sözlerinden sonra birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından #herşeygüzelolacak etiketiyle destek mesajları yayınladı.