'Her şey çok güzel olacak' demişti! Selçuk Balcı'nın konseri iptal edildi
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı'nın Malatya konseri iptal edildi. Balcı, seçim döneminde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek vermişti.
Türk halk müziği sanatçısı Selçuk Balcı, 24-30 Ağustos tarihlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Malatya Şenlikleri’nde sahne alacaktı.
Selçuk Balcı, konserinin iptal edildiğini daha öne yayımlanmış afişten adının ve fotoğrafının çıkarılarak yeni bir afiş yapılması üzerine öğrendi.
23 Haziran İstanbul seçimlerinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Balcı, konserinin iptal edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Ücretsiz konser vermek istedi
Balcı, “Malatya konseri için sponsorlardan birinin hastanede yattığını ve maddi kaynaklı sıkıntıdan dolayı konserimizin iptal edileceği bilgisi geldi. Bu durum karşısında ‘sorunun maddiyat olmadığını’, ‘önemli olan Malatya halkıyla buluşmak’ olduğunu, ‘ben ve ekibimin Malatya’ya ücretsiz gelmek istediğimizi’ kendilerine ilettim. Buna rağmen konseri yine de yapamayacakları tarafıma ulaştı” ifadelerini kullandı.