'Her şey çok güzel olacak' demişti! Selçuk Balcı'nın konseri iptal edildi

Ücretsiz konser vermek istedi

Balcı, “Malatya konseri için sponsorlardan birinin hastanede yattığını ve maddi kaynaklı sıkıntıdan dolayı konserimizin iptal edileceği bilgisi geldi. Bu durum karşısında ‘sorunun maddiyat olmadığını’, ‘önemli olan Malatya halkıyla buluşmak’ olduğunu, ‘ben ve ekibimin Malatya’ya ücretsiz gelmek istediğimizi’ kendilerine ilettim. Buna rağmen konseri yine de yapamayacakları tarafıma ulaştı” ifadelerini kullandı.