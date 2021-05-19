Her şey AstraZeneca aşısı olduktan sonra başladı! 'Korkunç bir deneyimdi'

18 yaşındaki genç hemşire, 18 Nisan'da baldırında şiddetli zonklama ve gerginlik ile Royal Brisbane Kadın Hastanesinin acil servisine gitti ve 'pıhtılaşma belirtileri' olduğunu iddia etti. Courier-Mail'in bildirdiğine göre, ultrasonda kan pıhtısına rastlanmadı ve ağrısının azaldığı eve gönderildi.