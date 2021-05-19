Her şey AstraZeneca aşısı olduktan sonra başladı! 'Korkunç bir deneyimdi'
AVUSTRALYA'da stajyer hemşire AstraZeneca koronavirüs aşısını olduktan 3 hafta sonra hastaneye kaldırıldı. Başından geçenleri korkunç bir deneyim olarak niteleyen genç hemşirenin altı ay boyunca sağlığına odaklanması gerekiyor.
Avustralya'da 18 yaşındaki stajyer hemşire, aşı olduktan sonra başından geçenleri 'korkunç' diye niteledi ve bundan sonraki süreçte sağlığına odaklanmak istediğini söyledi.
Genç bir hemşirelik öğrencisi, AstraZeneca Kovid-19 aşısını aldıktan sadece üç hafta sonra sağ akciğerinde üç kan pıhtısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Potansiyel Kovid hastalarına maruz kalan bir ekipte çalışan Ellie Peacock, hükümetin 50'li yaşların altında AstraZeneca aşısı yaptırmama tavsiyesinde bulunmasından bir hafta önce, 31 Mart'ta ilk dozunu aldı.
18 yaşındaki genç hemşire, 18 Nisan'da baldırında şiddetli zonklama ve gerginlik ile Royal Brisbane Kadın Hastanesinin acil servisine gitti ve 'pıhtılaşma belirtileri' olduğunu iddia etti. Courier-Mail'in bildirdiğine göre, ultrasonda kan pıhtısına rastlanmadı ve ağrısının azaldığı eve gönderildi.
Stajyer hemşire daha sonra düzenli olarak baş ağrıları yaşamaya başladı ve 7 Mayıs'ta Peacock, nefes alırken köprücük kemiğinin yakınında şiddetli bir ağrı hissetti.