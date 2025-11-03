BIST 11.060
Her şey altüst oldu! Altın için bütün planlar değişti

Yabancı bankalardan altın tahmini! Her şey altüst oldu.Dünya Bankası, 2026 ortalama altın fiyatı tahminini 3.575 dolar olarak korudu.

Citi, kısa vadeli (0–3 ay) hedefini 3.840 dolar olarak açıkladı.

Goldman Sachs, 2026 ilk çeyrek hedefini 4.440 dolar olarak belirlerken; 2026 dördüncü çeyrek tahminini 4.900 dolardan 5.055 dolara yükseltti.

Morgan Stanley'in yıl ortası için tahmini 4.500 dolar.

Wells Fargo ise, 4.500–4.700 dolar aralığında bir tahmin paylaştı.

