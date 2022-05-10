Her şey altüst olacak! Bu haftaya aman dikkat: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Her dedikleri çıkan astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek'ten bu haftayla ilgili önemli uyarılar geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün AY tüm gün ASLAN burcunda seyahat edecek arkadaşlar; Kendimizi göstermek, kendimizi ortaya koymak çok daha kolay olacaktır. Egolar ön planda olacak, ben duygusuna yenik düşersek sıkıntılar oluşur aman dikkat
Çekincesiz bir gün olacak: Direkt tavırlı olacağız, isteklerimizi net bir şekilde ifade edebileceğiz, çekincesiz bir gün olacak. Planlar, organizasyonlar yapmak, yönetmek, idare etmemizi gerektirecek koşullar oluşabilir.
Kendimizi frenlemeyi bilmeliyiz: Lükse olan düşkünlük had safhada olabilecek, alış-veriş ihtiyacı bugün daha da artabilir, fazla cömert olabiliriz. Kendimizden her konuda emin olabileceğiz ama geri adım atılması gereken anlarda kendimizi frenlemeyi bilmeliyiz.
Güzel bir gün: Tiyatro/sahne/şan ..vb sahne ile ilgili eğitimlere başlamak için ideal bir gün veya gitmek için. Konser, davet, parti gibi hareketli, eğlenceli aktivitelere katılmak için süper bir gün. Saç bakımı yaptırmak, kuaföre gitmek, saçlarımızla ilgilenmek için güzel bir gün.