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Her şey 10 saniyede oldu bitti: Faciadan kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada

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Her şey 10 saniyede oldu bitti: Faciadan kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada

BURSA'da kıraathanenin kapısında oturan 2 kişi, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yürekleri ağza getiren o anlar kıraathanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Her şey 10 saniyede oldu bitti: Faciadan kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çetin'e ait olan kıraathanenin kapısında taburelerde oturan 2 kişi, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. 

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Her şey 10 saniyede oldu bitti: Faciadan kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada

 Minibüs ise duvara vurarak zor dururken kıraathanenin kapısında oturan iki kişi ise olayın şokuyla ne yapacaklarını bilemedi.

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Her şey 10 saniyede oldu bitti: Faciadan kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada

İddiaya göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri minibüs sürücüsüne yaptığı kontrolde alkollü çıktığı öğrenildi.

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Her şey 10 saniyede oldu bitti: Faciadan kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada

Yürekleri ağza getiren o anlar ise kıraathanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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