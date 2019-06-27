Her satırı iğrenç Yingying Zhang cinayeti! Brendt Christensen Fantezisi kan dondurdu

Duruşmanın ardından kameraların karşısına geçen Zhang'ın babası, jürinin verdiği ve vereceği kararları adaletin sağlanması yönünde bir adım olarak gördüğünü söyledi ve geçen iki yılda kızlarına olan özlemin arttığından bahsetti.Tam da bu esnada cinayete kurban giden genç kızın annesi Lifeng Ye gözyaşlarını tutamadı ve hıçkırarak ağlamaya başladı.Zhang'ın ailesinin avukatı olan Zhidong Wang, jüriye Christensen'in idam edilmesi yönünde tavsiye sunacağını söyledi.