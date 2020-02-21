Her sabah poğaça yiyorsanız aman dikkat!
Çoğu kişi sabahları hem pratik hem de lezzetli olduğu için poğaçayı sıklıkla tercih eder. Fakat bu lezzetli yiyeceğin vücudunuza verdiği zararı biliyor musunuz?
Kahvaltıların vazgeçilmezi çalışanlar için pratik ve lezzetli olan poğaçayı hepimiz çok seviyoruz. Zeytinli, peynirli, patatesli gibi farklı şekillerde hazırlanan poğaça gibi unlu mamüller, güne ağır yiyeceklerle başlamak demektir. Her sabah pastanelerden aldığımız poğaçalar kalp sağlığı için zararlı margarinlerle yapılmaktadır. Uzmanlar güne bu şekilde başlamanın yanlış olduğunu ve kalbi yoracağını söylüyor.
2 ay boyunca sürekli poğaça yerseniz vücuttaki etkisi inanılmaz oluyor. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre 2 ay boyunca düzenli olarak her sabah poğaça yiyen kişilerin vücuduna 2,5 kilo yağ ekleniyor.
Bir adet poğaçanın verdiği kiloları yakabilmek için ise 7 bin 500 adım atmak gerekli. Sizin de korkutucu geliyorsa kahvaltı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekecek.
Günün en önemli öğünü hiç kahvaltıdır. Beslenme uzmanlarının ortak görüşü kahvaltının geçiştirilmemesi gereken bir öğün olduğu yönünde.