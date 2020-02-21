Her sabah poğaça yiyorsanız aman dikkat!

Kahvaltıların vazgeçilmezi çalışanlar için pratik ve lezzetli olan poğaçayı hepimiz çok seviyoruz. Zeytinli, peynirli, patatesli gibi farklı şekillerde hazırlanan poğaça gibi unlu mamüller, güne ağır yiyeceklerle başlamak demektir. Her sabah pastanelerden aldığımız poğaçalar kalp sağlığı için zararlı margarinlerle yapılmaktadır. Uzmanlar güne bu şekilde başlamanın yanlış olduğunu ve kalbi yoracağını söylüyor.