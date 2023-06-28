BIST 5.759
DOLAR 26,04
EURO 28,50
ALTIN 1.598,69

Her Kurban Bayramı'nda aynı manzara! Acemi kasaplar hastanelik oldu

|
Her Kurban Bayramı'nda aynı manzara! Acemi kasaplar hastanelik oldu

Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda aynısı oldu. Bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı.

Her Kurban Bayramı'nda aynı manzara! Acemi kasaplar hastanelik oldu

 Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da birçok acemi kasap kendini yaraladı. Yaralanan acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

116
Her Kurban Bayramı'nda aynı manzara! Acemi kasaplar hastanelik oldu

Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.

216
Her Kurban Bayramı'nda aynı manzara! Acemi kasaplar hastanelik oldu

Kayseri, Kırklareli, Samsun...Birçok ilden görüntüler gelmeye devam ediyor. 

316
Her Kurban Bayramı'nda aynı manzara! Acemi kasaplar hastanelik oldu
416