Her Kurban Bayramı'nda aynı manzara! Acemi kasaplar hastanelik oldu
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Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda aynısı oldu. Bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı.
Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da birçok acemi kasap kendini yaraladı. Yaralanan acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.
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Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.
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Kayseri, Kırklareli, Samsun...Birçok ilden görüntüler gelmeye devam ediyor.
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