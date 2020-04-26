Her kelime için servet kazanan ünlüler kimler? Dudak uçuklatır...
Casumo şirketi, Hollywood yıldızlarının kelime başına ortalama ne kadar para aldığını hesapladı. İşte kelime başına adeta küçük bir servet kazanan ünlü isimler...
Hollywood yıldızlarının kelime başına aldığı paralar açıklandı. Kelime başına en fazla ücreti Tom Cruise kazanıyor. Film başına kullandığı kelimeler karşılığı en fazla parayı kazanan isim ise Kurt Russell oldu. Kadınlarda ise liste başında Cameron Diaz var. Julia Roberts'in rekoru ise bambaşka..
Cinema Blend portalının aktardığına göre, kelime başına en fazla kazanan Tom Cruise. Hesaplamalara göre, ünlü oyuncu bir filmde söylediği her kelime için ortalama 7 bin dolar veya yaklaşık 10 saniyelik bir konuşma için 205 bin 609 dolar alıyor.
Bu kategoride ikincilik, 2001 yapımı Ocean’s Eleven filminde söylediği 685 kelime için toplam 10 milyon dolar, yani kelime başına 14.599 dolar alan Julia Roberts’a ait.
İkinci sırada, kelime başına ortalama 5.682 dolar kazanan Kurt Russell yer alıyor.