Her ilden gelen var Burdur'da 375 dekarlık alan ziyaretçi akınına uğradı
BURDUR'un Yeşilova ilçesinde yaşayan çiftçileri lavanta üretimine yöneltmek, susuz tarımı özendirmek ve alternatif turizm seçeneği oluşturmak amacıyla dikilen lavantalar, bölgeye beklenmeyen sayıda turist de çekti.
Yeşilova'ya bağlı Akçaköy'de 2014 yılında Lisinia Doğa Projesi kapsamında kiralanan 375 dekarlık alana lavanta dikildi. Dikilen lavantalar açtıkları mor çiçeklerle görsel şölen oluşturunca, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.
Lavanta Deresi adı verilen alan pek çok kişinin görmek için geldiği cazibe merkezi haline geldi. Çok sayıda tur firmasıyla bölgeye getirilen turistlerin yanı sıra bireysel ziyaretçiler de mor şölene tanık olmak için Lavanta Deresi'ne akın etti.
100 binin üzerinde ziyaretçi: Lisinia Doğa Proje sorumlusu Öztürk Sarıca, "Temmuz başından bu yana Lavanta Deresi'ne 100 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Özellikle gelin damat fotoğrafları çekmek için İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi illerden ziyaretçilerimiz geliyor" dedi.
Fotoğrafçıların ilgisini çekiyor: 375 dekarlık Akçaköy'deki Lavanta Deresi'nin bütünlük açısından Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü olduğunu ve yurt içi ve dışından gelen fotoğrafçıların da ilgisini çektiğini anlatan Sarıca, şu ifadelere yer verdi: