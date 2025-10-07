Her güne böyle başlıyor! İşte Şeyma Subaşı'nın sabah ritüeli...

LİMONLU SU VE TUZ KARIŞIMI: "ENERJİMİ ONDAN ALIYORUM"

Etkinlikte sağlıklı yaşam rutininden de bahseden Şeyma Subaşı, her sabah limonlu ve tuzlu su içtiğini anlattı, "Su en önemlisi. İçine biraz limon sıkıyorum, bir tutam tuz ekliyorum. Bu, elektrolit dengesini sağlıyor ve cildi içeriden besliyor. Güne bu karışımla başlamak enerjimi yükseltiyor." Subaşı, güzellik anlayışının dış görünümden çok içsel enerjiyle ilgili olduğunu vurguladı, "İç huzur yoksa, en pahalı krem bile işe yaramaz. Benim güzellik sırrım iyi hissetmek."