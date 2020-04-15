Her gün yoğurt yemenin 8 inanılmaz faydası!
Sofralardan eksik edilmeyen yoğurt birçok derde deva! Sayısız faydası bulunan yoğurt hakkında bilmeniz gerekenleri sıraladık.İşte her gün yoğurt yiyerek vücudunuza yapacağınız iyilikler!
Zayıflamaya yardımcı oluyor
Diyet listelerinin olmazsa olmazlarından olan yoğurt, içeriğindeki yüksek mineral ve vitamin ile vücut sağlığına katkı sağlarken aynı zamanda uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Yoğurdun kilo vermeye yardımcı etkisinin yanında özellikle bel bölgesinde yağların yakımını da hızlandırmaktadır.
Cildi gençleştiriyor
Mide bulantısı, üşütmesi ve kusma gibi rahatsızlıkları önlemede en doğal ilaçtır.
Yoğurt sadece yenildiğinde değil aynı zamanda cilde sürüldüğünde de burada hasara
uğramış alanları kolayca iyileştirir. Sivilce ve akne oluşumunun önüne geçer. Cildin
genç kalmasını sağlar.
Sindirim için faydalı
Yoğurtta bolca bulunan iyi bakteriler kabızlık gibi çeşitli sindirim sistemi hastalıklarının oluşumunu engellemektedir. Ancak bunun için “probiyotik yoğurt” tercih edilmelidir. Yoğurt tüketimine dikkat eden ve düzenli olarak yoğurt tüketen kişilerde kolon kanseri riskinin düşük olduğu görülmektedir. Kabızlığı önlediği gibi bağırsaklarda da kanser oluşumunun önüne geçmektedir.
Bağışıklığı kuvvetlendiriyor
Yoğurt, immun sistemi güçlendiren magnezyum, selenyum ve çinko içeriği sayesinde grip ve soğuk algınlığının önlenmesinde ve hastalık süresinin kısalmasında rol oynar. Ayrıca yoğurdun içerisindeki A vitamini hastalık yapıcı dış etmenlerden vücudu korur ve vücudun direncini artırır.