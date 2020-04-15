Her gün yoğurt yemenin 8 inanılmaz faydası!

Sindirim için faydalı

Yoğurtta bolca bulunan iyi bakteriler kabızlık gibi çeşitli sindirim sistemi hastalıklarının oluşumunu engellemektedir. Ancak bunun için “probiyotik yoğurt” tercih edilmelidir. Yoğurt tüketimine dikkat eden ve düzenli olarak yoğurt tüketen kişilerde kolon kanseri riskinin düşük olduğu görülmektedir. Kabızlığı önlediği gibi bağırsaklarda da kanser oluşumunun önüne geçmektedir.