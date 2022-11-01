Her gün mezarında yatıyor eşi temizliğini yapıyor! Ölmeden ölen çift tüm köylüyü şaşkına çevirdi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Erik köyü Şaban Mahallesi'nde Firdevs (49) ve Erol Ünal (56) çifti, uzun yıllar İstanbul’da çalışıp emekli olduktan sonra 7 ay önce köylerine döndü. Geçirdikleri rahatsızlık neticesinde ölümü düşünmeye başlayan çift, çocukları da olmadığı için ölmeden mezarlarını yaptırmaya karar verdi. Bunun üzerine Erol Ünal, 35 yıldır aynı yastığa baş koyduğu ve çok sevdiği eşi Firdevs Ünal ile yan yana olabilmek için köyde bulunan bahçesine mezarlarını yaptırdı. Yaptırdığı mezar taşına da ‘İyi günde, kötü günde, beraber olduk’ sözlerini yazdıran Erol Ünal, her gün ziyaret ettiği mezara girerek yatıyor. Köyde yaşayan vatandaşlar, Erol Ünal'ın ölmeden yaptırdığı mezara girerek yatmasını ilk öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Çiftin mezarların üstüne yerleştirdiği şemsiye ise dikkat çekti.