Her gün mezarında yatıyor eşi temizliğini yapıyor! Ölmeden ölen çift tüm köylüyü şaşkına çevirdi
Uzun yıllar İstanbul’da çalışıp emekli olduktan sonra Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan Erik köyüne geri dönen Firdevs ve Erol Ünal çifti, evlerinin bahçesine mezarlarını yaptırdı. Koca Erol Ünal'ın her gün eşi Firdevs'in temizlediği mezara girerek yatması köylüyü şaşkın çevirirken Muhtar Şaban Yamalı yaptığı açıklamada "Beraber bazen geliyoruz, ben başında oturuyorum, ben gittikten sonra bir süre uyuyor" ifadelerini kullandı.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Erik köyü Şaban Mahallesi'nde Firdevs (49) ve Erol Ünal (56) çifti, uzun yıllar İstanbul’da çalışıp emekli olduktan sonra 7 ay önce köylerine döndü. Geçirdikleri rahatsızlık neticesinde ölümü düşünmeye başlayan çift, çocukları da olmadığı için ölmeden mezarlarını yaptırmaya karar verdi. Bunun üzerine Erol Ünal, 35 yıldır aynı yastığa baş koyduğu ve çok sevdiği eşi Firdevs Ünal ile yan yana olabilmek için köyde bulunan bahçesine mezarlarını yaptırdı. Yaptırdığı mezar taşına da ‘İyi günde, kötü günde, beraber olduk’ sözlerini yazdıran Erol Ünal, her gün ziyaret ettiği mezara girerek yatıyor. Köyde yaşayan vatandaşlar, Erol Ünal'ın ölmeden yaptırdığı mezara girerek yatmasını ilk öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Çiftin mezarların üstüne yerleştirdiği şemsiye ise dikkat çekti.
“6-7 ay önce köyüme döndüm”
Ölmeden önce hem kendi hem de eşinin mezarını yaptırmak istediğini belirten Erol Ünal, “İstanbul’da kapıcılık yaptım, servis çektim, çöp topladım. Sağa sola giderek millete hizmet ettim. Düşünüp taşındık, artık yorulduk dedik köyüme geldim. 6-7 ay oldu köyüme geleli, aklıma ölüm geldi. Bende ölmeden mezarlıklarımı yaptırayım, hazır olsun dedim. Kimseye yük olmayayım, kendi işimi kendim göreyim dedim” dedi.
“Eşimi ikna ettim, çok sevdiğim bahçeme mezarları yaptırdım”
Eşini ikna etmekte güçlük çektiğini belirten Erol Ünal, “Eşimi ikna ettim. Eşim biraz gönülsüz oldu ama sonradan ikna oldu. Eşim ikna olunca bende mezarları yaptırmaya karar verdim ve yaptırdım. Mezarları bahçemin içerisine yaptırdım. Ben bahçemi çok seviyorum. Kavaklığımı seviyorum, tarlamı seviyorum, bahçemi sevdiğim için ben de mezarları bahçeme yaptırdım” diye konuştu.
“İçerisine yatıyorum, yorulunca dinleniyorum”
Çocuklarının olmadığını ve bu yüzden ölmeden önce mezarlarının hazır olmasını istediğini ifade eden Ünal, “Mezar hazır olsun istedim. Tahtalar çürüyebilir, o yüzden mermerden yaptırdım taşları, daha sağlam olsun diye. Mezarların başına ara sıra gelip gidiyorum. Mezara bakıyorum, içerisine yatıyorum, yorulunca dinleniyorum. Kendime göre burada vakit geçiriyorum” şeklinde konuştu.