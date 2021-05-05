Her gün farklı renkte akan Haramidere'nin sırrı çözüldü! Nedeni tekstil yıkama işletmesi çıktı

Neden sadece bize mal diliyor bilmiyorum. Çalışmalar devam ediyor. Atık suyu bizim işletmeden kanala bağlayacaklar. Bizden numune de alındı. Zaten biz suçlu olsak işletmeyi kapatır, çeker gideriz. Bu dereye bir tek benim suyum gitmiyor. Burada bir sürü boyahane var. Derenin farklı renkte akmasının tek sebebi ben değilim. Bizim işimiz hizmet" dedi.