Her gün bir kaç bardak limonlu su içerseniz...
Limonlu su içmenin faydaları arasında ciltten toksinleri temizlemesi, sinir sistemini iyileştirmesi, solunum yolu hastalıklarıyla mücadele etmesi, kilo vermeyi kolaylaştırmak var. Ancak limonlu suyun faydaları bunlarla da sınırlı değil. İşte her gün bir kaç bardak limonlu su içmenize neden olacak faydalar...
Limonlu su içmenin faydaları saymakla bitmiyor. Her gün bir kaç bardak limonlu su içmek vücutta intihaplanmadan, hastalıklarla mücadeleye; cilt bakımından kilo vermeye kadar pek çok konuda size yardımcı olabilir. İşte limonlu su içmenin vücutta yarattığı 8 fayda.
Tek başına su, cildin temiz kalması için toksinlerin atılmasını sağlar. Limon eklendiğinde ise içeriğindeki C vitamini ile cildi lekelerden uzak tutarak ve kırışıkları azaltmaya yardımcı olur.
Limonlu su içmenin diğer bir faydası ise bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olmasıdır. Limondaki potasyum kan basıncını kontrol etmeye, beyin ve sinir fonksiyonları uyarmaya yardımcı olur ve içerisindeki C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelir.
Limonlu su içmek metabolizmayı güçlendirmede ve hızlandırmada oldukça etkilidir. Ayrıca limonlu su açlığınızı bastırarak kilo vermenize de destek olur.