Her gün 1 kase yoğurt yemenin faydaları neler?
Araştırmalara göre her gün 1 kase yoğurt yiyenlerde akciğer kanseri görülme oranı yüzde 20 azalıyor. Her gün 1 kase yoğurt ile bir miktar lifli yiyecek yiyenler de akciğer kanseri yüzde 33 azalıyor.
Günde bir kase yoğurt yemek, akciğer kanseri riskini yüzde 20 oranında azaltıyor. Araştırma sonuçlarına göre, yoğurtta bulunan bazı probiyotikler ve canlı bakteriler, antienflamatuar ve kanserle mücadele özelliklerine sahipler. Tennessee, Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nce yürütülen araştırmaya göre, süt tüketimini önermek yerine yoğurt tükemini önermek hastalıklarla mücadele için daha ideal bir ortam yaratıyor.
Bununla birlikte, süt ürünlerinde kalsiyum, potasyum, magnezyum, K1 ve K2 vitaminleri ve sağlıklı bir diyete katkıda bulunabilecek probiyotikler yoğurtta yoğun miktarda bulunmaktadır. JAMA Onkoloji dergisinde yayınlanan yeni çalışma için ekip, 1,44 milyondan fazla kişiyi içeren ABD, Avrupa ve Asya'dan 10 çalışmanın sonuçlarına baktı. Katılımcıların diyet lifi ve yoğurt alımlarını analiz ettiler ve daha sonra bu hastaların kaç tanesinde akciğer kanseri geliştirdiğini takip ettiler.
Sonuçlar, günde bir kase yoğurt yiyenlerin akciğer kanseri riskini yüzde 20 azalttığını gösterdi. Ek olarak, meyveler, sebzeler ve ekmekle dolu yüksek lifli bir diyet yemek, akciğer kanseri riskini, yoğurt tüketiminden bağımsız olarak yaklaşık yüzde 15 azaltıyor.
İlginç bir şekilde, katılımcılar hem yüksek lifli diyet yaptığında hem de günlük yoğurt yediğinde, akciğer kanseri riski yüzde 33 oranında azaltıldı. Araştırmacılar, faydaların, yüksek lifli diyetlerde bulunan prebiyotiklerden ve yoğurtta bulunan probiyotiklerden geldiğine inanmaktadır.