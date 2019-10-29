Her gün 1 kase yoğurt yemenin faydaları bir de tahıl tüketirseniz...

Günde bir kase yoğurt yemek, akciğer kanseri riskini yüzde 20 oranında azaltıyor. Araştırma sonuçlarına göre, yoğurtta bulunan bazı probiyotikler ve canlı bakteriler, antienflamatuar ve kanserle mücadele özelliklerine sahipler. Tennessee, Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nce yürütülen araştırmaya göre, süt tüketimini önermek yerine yoğurt tükemini önermek hastalıklarla mücadele için daha ideal bir ortam yaratıyor.