Her gün 1 bardak süt içerseniz....

Ulusal Süt Konseyi’nin yayınladığı raporlar Türkiye’nin süt tüketiminde diğer ülkelere göre geride kaldığını gösteriyor. 2018 yılında ABD'de kişi başına ortalama yıllık 292, AB ülkelerinde 342.5 litre süt tüketilirken, Türkiye'de tüketimin 146 litre olduğu belirtiliyor. Kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere vitamin ve mineral yönünden zengin bir içecek olan süt, sağlıklı bir yaşam için gerekli besin öğelerinden biri olarak kabul ediliyor. İnsan sağlığı için oldukça önemli olan besinlerden biri de süttür. Vitamin ve mineral kaynağı olan süt tüketimi yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan sağlık sorunlarından biri olan kemik erimesi gibi durumların önüne geçiyor. Düzenli ve sağlıklı süt tüketimi aynı zamanda kolesterolü dengeliyor. İşte günde 1 bardak süt içerseniz vücudunuzda olacaklar...