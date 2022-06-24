Her geçen gün azalıyor! Disney Plus sonrası Netflix çalışanlarına büyük şok!

Netflix'e reklam geliyor

Netflix Genel Müdürü Ted Sarandos, Netflix'in uygun fiyat isteyen kitlelere hitap etmek için yeni reklam ortaklıkları için birçok şirketle görüştüğünü söyleyerek, "Bildiğiniz gibi Netflix'e reklam eklemiyoruz. Daha düşük bir fiyat istiyorum ve reklam izleyeceğim diyen insanlar için bir reklam katmanı ekliyoruz" dedi.