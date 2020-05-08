Her derde deva ekinezya bitkisinin faydaları ne çayı nasıl yapılır?

Bu bitki Geniş Düzlükler’de yaşayan yerliler ve komşu bölgeler için evrensel düzeyde bir ilaçtı. Herhangi başka bir bitkiden çok daha fazla şifa amacıyla kullanılırdı. Omaha ve Ponca yerlileri diş ağrısı için taze ekinezya köklerini çiğnerlerdi. Ekinezya köklerinin sıvısıyla yıkanmak yaralara ve yanıklara iyi gelirdi ve terin ateşli ısısını düşürürdü.