Her derde deva ekinezya bitkisinin faydaları ne çayı nasıl yapılır?
Ekinezya kan şekerinden, hücrelere, bağışıklık sistemini güçlendirmeden, cilt problemlerine fayda sağlıyor. İşte ekinezyanın bilmediğiniz yararları!
Bu bitki Geniş Düzlükler’de yaşayan yerliler ve komşu bölgeler için evrensel düzeyde bir ilaçtı. Herhangi başka bir bitkiden çok daha fazla şifa amacıyla kullanılırdı. Omaha ve Ponca yerlileri diş ağrısı için taze ekinezya köklerini çiğnerlerdi. Ekinezya köklerinin sıvısıyla yıkanmak yaralara ve yanıklara iyi gelirdi ve terin ateşli ısısını düşürürdü.
Özellikle doğal bir ağrı kesici olması migren ağrıları çeken insanlar için kurtarıcı bir çay olmasını sağlıyor. Ekinezyanın yararı bununla sınırlı değil.
Kan şekeri düzenler
Ekinezya çayı tüketmek kan şekeri seviyesinin kontrol edilmesini sağlar. Antioksidan özellikleri sayesinde diyabetiklerde ani sıçramaları, hipoglisemik hastalarda ise düşmesini önler. Ayrıca, hipertansiyonun önlenmesine katkı sunar.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Antiviral ve antimikrobiyal etkisi, ekinezyanın bağışıklık sistemini güçlendirmeye olanak tanıyor. Böylece soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkların önüne geçiyor.