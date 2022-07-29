Her biri birbirinden komik! Acil servise gelen en absürt şikayetler...
Acil servislere gelen hastaların şikayetleri genellikle birbirine benzer olur. Ancak öyle şikayetlerle gelen hastalar var ki, görenleri bazen güldürüp bazen hüzünlendirebiliyor.
Acil servisler, 7 gün 24 saat önemli önemsiz hasta akınına uğruyor. Ciddi hastalıkların yanında bazen önemsiz sorunlar için servise başvuranlar da oluyor. Hatta bazen öyle hastalar var ki, şikayetleri doktorları gülme krizine sokabiliyor.
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İşte farklı acil servislere gelen, birbirinden komik, bir o kadar da ilginç hasta şikayetleri...
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