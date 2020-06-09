Her arabanın yüzde 71'i vergi! 1 otomobil kendimize 2 otomobil devlete 1 otomobil bankaya alıyoruz

Aslında Türkiye'de yıllardır otomotiv sektöründeki yüksek ve karmaşık vergi sistemi tartışılıyor. Bildiğiniz gibi zaten yüzde 45 ile 160 arasında çok yüksek oranlarda olan ÖTV uygulaması, 3 sene önce bir de matraha dayalı (vergisiz araç fiyatı) kademelendirilerek daha da karmaşık oldu. Bunun üzerine yüzde 18 KDV'nin eklenmesi ve ardından her yıl 2 kez yine kademeli MTV'nin (Motorlu Taşıtlar Vergisi) alınması hem vatandaş hem de sektör için içinden çıkılmaz bir durum yarattı.