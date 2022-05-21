Her an ölebilirmişim! Hastalığı hayatını değiştirdi: Adı Sevgi yıldızı Sıla Korkmaz: Hayatımda ilk kez...
Adı Sevgi'de canlandırdığı Esma karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Sıla Korkmaz, hastalığıyla ilgili konuştu.
Genç oyuncu Sıla Korkmaz, Adı Sevgi'de canlandırdığı Esma karakteriyle son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Oyunculuğun yanı sıra psikoloji eğitimi almış olan Korkmaz, son dönemin en dikkat çeken genç yetenekleri arasında yer alıyor.
Korkmaz, eğitim imkanından mahrum kalan genç kızların dramını anlatan dizide yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.
Korkmaz "Derdi olan bir işte yer almak çok güzel. Dünya bizim yaşadıklarımızdan ibaret değil. Dışarıda bizim günlük hayatlarımızdan farklı birçok hikaye var." dedi.
Korkmaz "Üniversitedeyken kadın ve çocuklar temelinde sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştım. Bu çalışma birçok hikayeye tanık olmamı sağladı. Okumanın lüks değil, kolaylıkla ulaşılabilen bir şey olmasını dilerdim." ifadelerini kullandı.