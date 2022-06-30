Her 7 ölümden birinin sebebi! İşte kalp krizi belirtileri...
Ülkemizde ve dünyada ölüme en çok sebep olan şeylerin başında gelen kalp krizi, gerçekleşmeden önce vücutta bazı belirtiler gösterebiliyor. Bu belirtileri fark etmek, kalp krizi öncesi hayati bir önem taşıyor.
Bilinen ölümlerin en başında yer alan kalp ve damar hastalıkları, daha sonrasında kalp krizine yol açıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden 1'i, kalp krizi riski ile karşı karşıya.
Genel olarak yaşlılarda yaşanan kalp krizi, son dönemlerde artık gençlerde de çok sık görülmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verile göre kalp krizi geçirenlerin yüzde 20'si bir sağlık kurumuna başvurmadan kaybedilirken, başvurarak tedavi altına alınanlarda ölüm riski yüzde 8'e kadar iniyor.
Peki kalp krizi belirtileri nelerdir?
Kalp krizinde görülen en temel semptom göğüs ağrısıdır. Baskı yapıcı türde olan bu ağrı sol kol boyna omuzlara ve karna da yayılabilir. Bazen bu ağrı şiddetli olmayabilir. Sadece mideye vuran bir ağrı ile kendini gösteren kalp krizi bu durumlarda hasta tarafından önemsenmeyebilir.
Kalp krizinin yaygın belirtileri:
-Göğüste baskılayıcı bir ağrı