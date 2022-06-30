Her 7 ölümden birinin sebebi! İşte kalp krizi belirtileri...

Peki kalp krizi belirtileri nelerdir?

Kalp krizinde görülen en temel semptom göğüs ağrısıdır. Baskı yapıcı türde olan bu ağrı sol kol boyna omuzlara ve karna da yayılabilir. Bazen bu ağrı şiddetli olmayabilir. Sadece mideye vuran bir ağrı ile kendini gösteren kalp krizi bu durumlarda hasta tarafından önemsenmeyebilir.