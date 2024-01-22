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Her 3 dakikada 1 kişi kalbine yeniliyor! İşte 10 altın öneri!

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Her 3 dakikada 1 kişi kalbine yeniliyor! İşte 10 altın öneri!

Kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bilal Boztosun, “ Türkiye’de ölümlerin yüzde 33,4’ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor. Bu da yaklaşık her üç dakikada bir kişinin ölümü anlamına geliyor. Yılda 300 bin kişi de kalp krizi geçiriyor” dedi.

Her 3 dakikada 1 kişi kalbine yeniliyor! İşte 10 altın öneri!

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp sağlığının korunmasına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

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Her 3 dakikada 1 kişi kalbine yeniliyor! İşte 10 altın öneri!

Kalp sağlığının korunmaması sonucunda ölümlerin arttığını da aktaran Prof. Dr. Bilal Boztosun, Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı çalışmalara değindi;

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Her 3 dakikada 1 kişi kalbine yeniliyor! İşte 10 altın öneri!

“Türkiye’de ölümlerin yüzde 33,4’ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor. Bu durum her üç dakikada bir kişinin ölümü anlamına geliyor. Her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçirirken, kanser nedeniyle yaşanan kayıplar ise bu rakamın yarısını oluşturuyor. Kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam etse bile, kalbinizi sağlıklı tutmanın yolları var.”

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Her 3 dakikada 1 kişi kalbine yeniliyor! İşte 10 altın öneri!

Kalp sağlığınızı korumak sizin elinizde

Sağlıklı bir hayata adım atmanın kalp sağlığını korumanın altın kuralı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Boztosun, kalbi koruyacak 10 öneriyi de şöyle özetledi;

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