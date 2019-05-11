Her 2 gün saat boyunca makyaj yapıyor! Nedeni ise çok şaşırtıcı

Şimdi üniversiteye başladığını belirten genç kız üniversitenin ilk yılında bazı derslere sivilcelerini kapatmak için çok vakit harcadığı için kaçırdığını ancak zamanla üniversitedeki insanların aslında sivilceli yüzüne çok da dikkat etmediğini hatta çoğu insanın bu takmadığını gördüğünü belirtti.