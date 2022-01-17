Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir haftada 78 ilde arttı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne?
Sağlık Bakanlığı'nın 1-7 Ocak verilerine göre, ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısı sadece Osmaniye, Isparta ve Ardahan'da azaldı. Vaka sayısındaki artışta 100 bin kişide 616,1 ile Bingöl ilk sırada yer alırken İstanbul bu hafta da hem artış oranında hem vaka sayısında 2. oldu.
Sağlık Bakanlığı, 81 il için 1-7 Ocak'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Vaka sayısı 100 bin kişide 616,11 artan Bingöl, ülke genelinde en çok artışın yaşandığı il oldu. Bingöl bu yükselişle en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 46'ncı sıradan 4'üncü sıraya yükseldi.
Her 100 bin kişideki vaka sayısı 558,68 artan İstanbul, önceki hafta (25-31 Aralık) olduğu gibi bu hafta da hem en fazla vakanın görüldüğü hem de en fazla artışın yaşandığı iller arasında 2'nci sırada yer aldı.
Son 2 haftadır ülke genelinde en fazla vakanın görüldüğü il olan Eskişehir'de ise vaka sayısı 100 bin kişide 533,62 arttı. Böylece Eskişehir en çok artışın yaşandığı 3'üncü il oldu.