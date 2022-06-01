Hepsi'nin esmer güzeli Cemre Kemer'den popon nerede yazan takipçisine ayar
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Grup Hepsi'nin başarılı üyesi Cemre Kemer, eşi Emir Medina ve kızı Karla ile sık sık güzel kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak kendisine gelen çirkin yorumu ifşa eden Cemre Kemer, '''Babam da makyajsız gezme diyor. diyerek yazılanları ti'ye aldı.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından zaman zaman zayıflığı ile ilgili eleştirilerin hedefi olan Grup Hepsi'nin üyesi Cemre Kemer, bir takipçisinin kendisine attığı mesajlara gülerek yanıt verdi.
37 yaşındaki ünlü isim, kendisine ilk olarak "Ne kadar çirkinsin ya makyajsız gezme Allah aşkına" diyen ardından da "Allah aşkına popon nerede" yazan takipçisini tiye aldı.
Kemer: ''Babam da makyajsız gezme diyor. Bu ne kendine güvendir kızım demişti en son.''
Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu. Temmuz 2021'de ilk bebeğini dünyaya getiren 37 yaşındaki şarkıcı ve eşi, kızlarına 'özgür' ve 'güçlü' anlamına gelen 'Karla' adını vermişti.