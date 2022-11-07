Hepsinin aynı bir onun böyle! Gözlerine bakan inanamıyor

Niğde’de yaşayan işitme engelli 26 yaşındaki Mücahit Yıldırım biri mavi diğeri ise yeşil olan gözleriyle dikkat çekiyor. Anne ve babası ile kardeşlerinin gözlerinin normal olduğunu belirten Yıldırım “ Babamın gözleri mavi, annemin ise yeşil. Ben de doğuştan iki farklı göz rengine sahibim” dedi.