Hepsinin aynı bir onun böyle! Gözlerine bakan inanamıyor
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NİĞDE’de yaşayan işitme engelli 26 yaşındaki Mücahit Yıldırım gözleri ile dikkat çekiyor. Yıldırım'ın bir gözü mavi bir gözü de yeşil... Genç adam bunun doğuştan olduğunu söylüyor.
Niğde’de yaşayan işitme engelli 26 yaşındaki Mücahit Yıldırım biri mavi diğeri ise yeşil olan gözleriyle dikkat çekiyor. Anne ve babası ile kardeşlerinin gözlerinin normal olduğunu belirten Yıldırım “ Babamın gözleri mavi, annemin ise yeşil. Ben de doğuştan iki farklı göz rengine sahibim” dedi.
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Tercüman eşliğinde açıklamada bulunan Yıldırım "Sol taraf mavi baba tarafı, sağ taraf anne tarafı. İnsanlar gördükleri zaman şaşırıyorlar. Gözlerim sağlıklı, bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.
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