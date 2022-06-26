Hepsine yüz binlerce kişi katıldı! İşte dünyanın en çok para harcanan cenaze törenleri...

Son olarak Fatih Camii'nde gerçekleşen İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenindeki kalabalık görenleri hayrete düşürdü. Resmi olarak açıklanmasa daha yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı tahmin edilen cenaze töreninde yüzbinlerce kişi caminin dışına taştı.