Hepsine yüz binlerce kişi katıldı! İşte dünyanın en çok para harcanan cenaze törenleri...
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine 1 milyona yakın kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Cenaze törenindeki bu kalabalık sonrası dünya tarihinin en kalabalık ve para harcanan cenaze törenleri merak edildi. İşte dünyanın en çok para harcanan cenaze törenleri...
Son olarak Fatih Camii'nde gerçekleşen İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenindeki kalabalık görenleri hayrete düşürdü. Resmi olarak açıklanmasa daha yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı tahmin edilen cenaze töreninde yüzbinlerce kişi caminin dışına taştı.
Cenaze törenindeki bu kalabalığın ardından insanlar tarihin en büyük cenaze törenlerini araştırmaya başladı.
İşte en çok masraf yapılan dünya tarihinin en pahalı cenaze törenleri...
10. Michael Jackson – 1 milyon dolar
Cenazeye bir çok ünlü ve hayranları katıldı.Popun Kralı'nın şüpheli ölümü dünya çapında milyonlarca sevenini yasa boğmuştu.