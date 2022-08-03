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Hepsi tek tek sildiriyor! İşte ünlülerin yaptırdığına pişman oldukları dövmeleri

Hepsi tek tek sildiriyor! İşte ünlülerin yaptırdığına pişman oldukları dövmeleri

Vücuda yapılan dövmeler bazen oldukça şık görünürken bazen sahibini utandırabiliyor. şte dünyaca ünlü kişilerin önceden yaptırdığı ancak sonrasında pişman olduğu dövmeleri

Hepsi tek tek sildiriyor! İşte ünlülerin yaptırdığına pişman oldukları dövmeleri

Dünya üzerinde tanınan ünlülerin hemen hemen hepsinin vücudunda farklı dövmeler bulunuyor. Bu kişilerin birçoğu hala bu dövmelerle yaşarken, bir kısmı ise yaptırdıkları dövmeden pişman olup sildirmeye uğraşıyor.

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Hepsi tek tek sildiriyor! İşte ünlülerin yaptırdığına pişman oldukları dövmeleri

İşte ünlü isimlerin yaptırdıklarını pişman olduğu ve sildirmeye çalıştığı dövmeleri...

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Hepsi tek tek sildiriyor! İşte ünlülerin yaptırdığına pişman oldukları dövmeleri

Melanie Griffith

Antonio Banderas ile 18 yıl evli kalan Melanie, koluna eşinin adını yazdırmıştı. Boşanmalarının ardından bir süre dövmeyi çeşitli yöntemlerle gizlemeye çalıştı. Ardından lazer tedavisiyle tamamen sildirdi.

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Hepsi tek tek sildiriyor! İşte ünlülerin yaptırdığına pişman oldukları dövmeleri

Kelly Osbourne

Kelly’nin vücudunda birçok dövme bulunuyor. Kendisi bazı dövmelerinden pek de hoşlanmadığını açık açık belirtiyor. Örneğin kolundaki klavye dövmesini bir süre önce lazer tedavisiyle sildirdi.

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