Hepsi tek tek sildiriyor! İşte ünlülerin yaptırdığına pişman oldukları dövmeleri
Vücuda yapılan dövmeler bazen oldukça şık görünürken bazen sahibini utandırabiliyor. şte dünyaca ünlü kişilerin önceden yaptırdığı ancak sonrasında pişman olduğu dövmeleri
Dünya üzerinde tanınan ünlülerin hemen hemen hepsinin vücudunda farklı dövmeler bulunuyor. Bu kişilerin birçoğu hala bu dövmelerle yaşarken, bir kısmı ise yaptırdıkları dövmeden pişman olup sildirmeye uğraşıyor.
İşte ünlü isimlerin yaptırdıklarını pişman olduğu ve sildirmeye çalıştığı dövmeleri...
Melanie Griffith
Antonio Banderas ile 18 yıl evli kalan Melanie, koluna eşinin adını yazdırmıştı. Boşanmalarının ardından bir süre dövmeyi çeşitli yöntemlerle gizlemeye çalıştı. Ardından lazer tedavisiyle tamamen sildirdi.
Kelly Osbourne
Kelly’nin vücudunda birçok dövme bulunuyor. Kendisi bazı dövmelerinden pek de hoşlanmadığını açık açık belirtiyor. Örneğin kolundaki klavye dövmesini bir süre önce lazer tedavisiyle sildirdi.