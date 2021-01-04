Hepsi sıradışı! Madagaskar şifalı iksir yaptı New York 'Seks ve Kovid’ belgesi yayımladı
Pek çok ülke, Kovid-19’un yayılmasını engellemek için sıradışı yollara başvurdu. Bu ülkelerden en bombası şüphesiz Madagaskar... Koronayı öldürüyor deyip 'Covid Organics' içeceğini piyasaya sürdü. İksiri bizzat tanıtan ülke cumhurbaşkanı virüs patlak verince çark etti. Peki ya New York Sağlık Departmanı'nın yayımladığı belgeye ne demeli?
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün, Türkiye’de de tekrar tırmanışa geçmesiyle birlikte katı önlemler geri geldi. Hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının geldiği Türkiye’de kısıtlamaların uygulandığı saatlerde alkol satışı yapan Tekel bayileri ve marketlerin alkol reyonları kapandı. Türkiye’deki yasak, başka ülkelerdeki sıradışı yasakları da gündeme getirdi. Pandemi başından itibaren uygulanan ilginç koronavirüs uygulamaları şu şekilde:
Güney Afrika da plaj kısıtlaması getirdi: Türkiye gibi Güney Afrika Cumhuriyeti’nde de Kovid-19 vakalarının artması üzerine getirilen kısıtlamalarda ülkedeki tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılırken alkol satışları da yasaklandı.
"Numaralarınızı biliyoruz, bunu yapmayın "
'Alkol' çıkışı yaptı: Yasakların gelmesinin ardından ülkede gizlice alkol satışının yapılması üzerine Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bheki Cele alkol satan mekanları şu şekilde uyardı: “Restoranlarda çaydanlıklara ve 'yüzde 0 alkol' yazan şişelere alkol koymayın. Numaralarınızı biliyoruz, bunu yapmayın. Çaydanlıklarda alkol olduğunu tespit edersek ticaret lisansınızı kaybedeceğinize emin olabilirsiniz
3 ülke daha 'alkol' kısıtlaması getirdi: Alkol yasaklarında Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti yalnız değil. Tayland ve Hindistan da bu konuda kısıtlamalar getirdi, Kenya ise restoranlarda alkol satışını yasakladı.