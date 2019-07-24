Hepsi grubunun yıldızıydı! Cemre Kemer'in mayolu pozu sosyal medyayı salladı
2000'li yıllara damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
2005 yılında çıkardıkları "Bir" albümüyle büyük üne kavuşan Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, gruptan ayrıldıktan sonra bir süre müzik çalışmalarını sürdürdü.
114
Daha sonra müzik hayatına veda eden güzel şarkıcı, şimdilerde pilates eğitmenliği yapıyor. Cemre Kemer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiriyor.
214
Sosyal medyayı aktif kullanan Cemre Kemer, güneşlenirken çekilmiş mayolu bir pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
314
Yayınladığı kareye de, "Mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu.. kafam biraz karışık alttan alın idare edin kardeşler..sizde ne var ne yok durumlar nedir 3-4 güne İstanbul a dönüyorum ben işte öle siz" notunu düştü.
414