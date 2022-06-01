'Hepsi' grubunun yıldızı Eren meğer sessiz sedasız evlenmiş!

Grubun üyelerinden Gülçin, bir süre sonra gruptan ayrılmıştı. Gülçin gruptaki ayrılığıyla ilgili şunları söylemişti: 'Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdı gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için.'