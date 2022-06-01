'Hepsi' grubunun yıldızı Eren meğer sessiz sedasız evlenmiş!
"Hepsi" grubunun yıldızı Eren, sessiz sedasız evlendiği öğrenildi. Herkesten sakladığı eşi ortaya çıktı. Şimdilerde Bursa'da sakin bir hayat süren Bakıcı'nın evlendiği bir fan sayfasında yayınlanan tasarım fotoğrafla görüldü...
Dağılan "Hepsi" grubunun üyelerinden Eren Bakıcı, yıllardır ekranlarda görünmüyor. Bir zamanlar güzel şarkıcının yıldızı, "Hepsi" adını verdikleri grupları ile parlamıştı. Bakıcı, sahne ışıkları ve gösterişli hayattan uzaklaşmayı tercih etti. Uzun süredir Bursa'da doğa ile iç içe bir hayat süren Bakıcı Instagram'dan fotoğraf paylaşımları yapmayı ihmal etmiyor...
Bursa'da sade bir yaşam süren güzel şarkıcı ve dansçının, herkesten habersiz evlendiği öğrenildi.
Sosyal medya hesabından eşine dair hiçbir paylaşımda bulunmayan Eren Bakıcı'nın eşi, bir hayran sayfasında tasarım bir fotoğrafla paylaşıldı.
Grubun üyelerinden Gülçin, bir süre sonra gruptan ayrılmıştı. Gülçin gruptaki ayrılığıyla ilgili şunları söylemişti: 'Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdı gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için.'