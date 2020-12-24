Hepsi grubunun kızlarından Cemre Kemer Emir Medina ile evlendi
Hepsi grubuyla adını duyuran Cemre Kemer, sevgilisi Emir Medina ile evlendi. Nikah törenine dair fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
Seneler önce Hepsi grubu ile müzik kariyerine başlayan ünlü şarkıcı Cemre Kemer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken son paylaşımlarıyla evlendiğini duyurdu.
Bir süredir aşk yaşadığı Emir Medina ile dünyaevine giren Cemre Kemer o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Cemre Kemer'in hayranları evlilik haberi karşısında büyük mutluluk yaşadı.
Çiftin İstanbul'daki evinde gerçekleşen nikah törenine pandemi kuralları gereği sınırlı sayıda davetli katıldı.
Cemre Kemer, nikaha katılamayan yakın dostları Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı ile görüntülü olarak görüşme gerçekleştirdi.