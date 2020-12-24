Hepsi grubunun kızlarından Cemre Kemer Emir Medina ile evlendi

Bir süredir aşk yaşadığı Emir Medina ile dünyaevine giren Cemre Kemer o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Cemre Kemer'in hayranları evlilik haberi karşısında büyük mutluluk yaşadı.