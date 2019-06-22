Hepsi grubunun güzel üyesi Yasemin Yürük'ün bikinili direk dansı videosu olay oldu
Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, direk dansıyla yürek hoplattı İşte Yasemin Yürük, direk dansı videosu
'Yalan' şarkısıyla tanıdığımız ve 2000'li yıllara damga vuran Hepsi grubu, Gülçin'in ayrılması sonrası sessizliğe bürünmüştü. Uzun zamandır yeni projeler yapmayan grup üyeleri, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Yürük'ten olay direk dansı
Yasemin Yürük, Instagram hesabından direk dans yaptığı videoyu yayınladı. 20 bin kez görüntülenen videoya, ünlü ismin takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.
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Dağılan Hepsi grubunun üyesi Eren Bakıcı, Bursa'da bir köye yerleşip kendine yeni bir yaşam kurdu. Evinde televizyon bile olmadığını söyleyen Bakıcı, "Artık müzik yok, toprakla uğraşıyorum" demişti.
İşte Yürük'ün olay olan dansı
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