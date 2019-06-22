Hepsi grubunun güzel üyesi Yasemin Yürük'ün bikinili direk dansı videosu olay oldu

Dağılan Hepsi grubunun üyesi Eren Bakıcı, Bursa'da bir köye yerleşip kendine yeni bir yaşam kurdu. Evinde televizyon bile olmadığını söyleyen Bakıcı, "Artık müzik yok, toprakla uğraşıyorum" demişti.

İşte Yürük'ün olay olan dansı