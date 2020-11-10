Hepsi grubunun Gülçin'i yeni projelerinin ne olduğunu söyledi yıllar sonra barıştılar
Hepsi grubunun üyeleri yıllar sonra barıştı. Hepsi'nin Gülçin'i de bir albüm projeleri olmadığını söyledi fakat bir başka yeni bir proje müjdesi verdi.
Seneler önce şarkılarıyla döneme damga vuran Hepsi grubu aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle dağılmıştı. Grubun Gülçin'i kariyerine yalnız devam etmişti. Geçtiğimiz aylarda ise grup yeniden barışarak hayranlarını sevindirdi. Hepsi'nin Gülçin'inden de yeni bir açıklama geldi.
Milliyet'ten Emre Kara'nın sorularını yanıtlayan şarkıcı, grupla ilgili yeni planları da anlattı:
"Hepsi benim geçmişimde çok emek verdiğim bir proje. Aynı sorular olmadığı süre bana soruların gelmesini normal karşılıyorum. Hepsi on bir yıl önceki projemizdi. Görüştük mü diye sordun; hayır, henüz görüşmedik. Herkes şu anda kendi işleriyle çok meşgul bence."
''Grup üyeleri kendi hayatlarına başka kulvarlarda başarıyla devam ediyor. Bir tek ben müzik kariyerime taptaze, çok güzel bir albümle devam ediyorum.''
''Birbirimizi desteklememiz olgunluğumuzun bir göstergesi. Müziği bırakmış olduklarını zaten açıkladılar. Ben de müziğe devam ederek grup adına meşaleyi elimde tutuyorum. Bir belgesel fikri var doğru, kızlar benle de paylaştı.''