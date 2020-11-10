Hepsi grubunun Gülçin'i yeni projelerinin ne olduğunu söyledi yıllar sonra barıştılar

Milliyet'ten Emre Kara'nın sorularını yanıtlayan şarkıcı, grupla ilgili yeni planları da anlattı:

"Hepsi benim geçmişimde çok emek verdiğim bir proje. Aynı sorular olmadığı süre bana soruların gelmesini normal karşılıyorum. Hepsi on bir yıl önceki projemizdi. Görüştük mü diye sordun; hayır, henüz görüşmedik. Herkes şu anda kendi işleriyle çok meşgul bence."